Kuba Wojewódzki zaskoczył wszystkich kilka dni temu na prezentacji ramówki TVN. Gwiazdor wyznał bowiem, że chciałby wrócić do panelu jurorskiego "Mam Talent" i nie brzmiało to jak żart. W końcu kto jak kto, ale Kuba generuje duże zainteresowanie, a jego autorski program to prawdziwa perełka w TVN. Przypomnijmy: "Mam Talent" zamknięty dla Wojewódzkiego. Miszczak ma inny pomysł na Kubę

Przełom sierpnia i lipca showman spędził w Sopocie, gdzie wypoczywał ze swoją piękną dziewczyną, Renatą Kaczoruk. Para starała się raczej nie rzucać w oczy, choć było to ciężkie choćby z jednego powodu. Wojewódzki poruszał się bowiem po mieście swoim nowym autem - wartym milion złotych Lamborghini Aventador. Kuba postawił na wersję cabrio i nie da się ukryć, że widok takiego samochodu przyciągał spojrzenia mieszkańców Sopotu. Król jest tylko jeden :)

Wojewódzkiego spotkał jeden z naszych czytelników. Zobaczcie jego zdjęcia: