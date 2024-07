Kuba Wojewódzki podobnie, jak Olivier Janiak i Karolina Malinowska, spędza wakacje w Polsce. Showman odpoczywa w Trójmieście i często chwali się zdjęciami ze swojego urlopu na Instagramie. Ostatnio Kuba wrzucił zdjęcie z helikoptera, które podpisał:

Reklama

kubawojewodzki_official#moze#robert#lewandowski#latac#po#bulki#moge#i#ja#kubawojewodzki#sopot#beach#bayern#tvn

O co chodzi? Robert i Ania Lewandowscy podczas wypoczynku w swoim domu we wsi Stanclewo na zakupy do sąsiedniej wioski wybrali się helikopterem! (Zobacz: Ania Lewandowska lata po zakupy helikopterem!).

Wypożyczenie takiej maszyny kosztuje 5 tysięcy euro, ale Roberta stać na takiej luksusy. Kuba Wojewódzki postanowił poczuć się jak “Lewy” i podczas pobytu nad morzem również wypożyczył helikopter. Filmem z lotu pochwalił się na Instagramie!

Zobacz także

#moze#robert#lewandowski#latac#po#bulki#moge#i#ja#kubawojewodzki#sopot#beach#bayern#tvn Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kuba Wojewodzki (@kuba_wojewodzki_official)

17 Lip, 2015 o 10:05 PDT

#jaki#wilk#takie#wall#street#sopot#hel#fly#away#kubawojewodzki Film zamieszczony przez użytkownika Kuba Wojewodzki (@kuba_wojewodzki_official)

17 Lip, 2015 o 3:36 PDT