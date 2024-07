1 z 11

5 edycji "Must Be the Music” dziś wieczorem dobiegnie końca. W finałowym odcinku zmierzy się ze sobą 10 najlepszych wykonawców. To widzowie wybiorą zwycięzcę, który zgarnie 100 tys. złotych i zapewni sobie występ podczas tegorocznego festiwalu Top Trendy.

W finałowym odcinku programu na scenie zobaczymy solistów: niewidomą Patrycję Baczyńską, która do tej pory mierzyła się z piosenkami Celine Dion i Whitney Houston oraz ulubienica Kory Natalia Pikuła. Usłyszymy również duety Czarno To Widzę, który na finał przygotował piosenkę "Imagine" Johna Lennona oraz Piotra Szumlasa i Jakuba Zaborskiego w autorskiej kompozycji "Missing You".

W ostatecznej rozgrywce pojawią się również zespoły: Ego Trip, Fairytaleshow, Katedra, Megitza oraz zdobywcy dzikich kart Materia i Lachersi. Wszyscy finaliści grają zróżnicowany repertuar, dlatego ostatni odcinek tej edycji "Must Be the Music" z pewnością zapewni widzom, jak i uczestnikom wiele emocji i wzruszeń. Kto waszym zdaniem powinien wygrać program?