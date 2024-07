Półfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" to było ogromne wyzwanie dla trzech par. Tatiana Okupnik i Tomasz Barański mocno trenowali przed dzisiejszym odcinek, co obserwowała nasza kamera. Zobacz: Tak Okupnik i Barański trenują do półfinałowego odcinka "TzG"

Reklama

W tym odcinku gwiazdy zatańczyły po dwa tańca, z czego jeden w trójkach. To było dodatkowe utrudnienie, ponieważ dołączył nowy tancerz lub tancerka, a więc choreografia była bardziej skomplikowana. Jurorzy mieli trudny orzech do zgryzienia, ponieważ wszyscy spisali się fantastycznie, ale w walce o Kryształową Kulę mogły zmierzyć się tylko dwa duety. Zgodnie z decyzją widzów z programem pożegnali się Julia Pogrebińska i Rafał Maserak!

Słuszna decyzja?

Zobacz na Polki.pl: Agnieszka Sienkiewicz. Wygrała "Taniec z gwiazdami", ale straciła miłość.



Reklama