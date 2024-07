Psychologowie mogliby wiele powiedzieć co ma w głowie osoba, która maluje takie autoportety... Victoria Beckham za pośrednictwem Twittera postanowiła podzielić się swoją twórczością - zamieściła na portalu swoją podobiznę, którą własnoręcznie namalowała. Jak na nasze oko sztuka wysoka to to może nie jest, ale z pewnością wiele mówi o autorce. Co prawda my nie dostrzegliśmy zbyt dużego podobnieństwa, ale może się po prostu nie znamy.

Reklama

Myślicie, że znajdzie się amator, który zechce kupić tenże rysunek za bajońską kwotę?