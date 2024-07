To książę George ma kiedyś zostać królem Wielkiej Brytanii, ale to jego młodsza siostra - 4-miesięczna księżniczka Charlotte - jest więcej warta dla krajowej gospodarki - uważają eksperci Brand Finance, firmy specjalizującej się w szacowaniu wartości marek na świecie.

Ich zdaniem, córka Williama i Kate może przynieść prawie 5 mld dolarów zysku. Z kolei jej 2-letni brat "tylko" 3,6 mld dolarów.

Narodziny księżniczki wygenerowały zyski w wysokości ponad 150 mln dolarów, a "Efekt Charlotte" przyniósł ogromne profity przede wszystkim branży mody, chociażby poprzez sprzedaż artykułów dziecięcych, z którymi kojarzona jest księżniczka. Wzrost sprzedaży notują np. producenci konkretnego modelu koronkowej narzutki, którą było okryte dziecko w trakcie oficjalnej prezentacji, czy też wózka retro, podobnego do tego, którym księżniczka została przywieziona do chrztu.

Co ciekawe, Charlotte pojawiła się publicznie zaledwie dwa razy: w dniu swoich urodzin i chrzcin. Księżniczce wciąż jednak daleko do jej matki, księżnej Cambridge, której wkład w gospodarkę to 7,2 mld dolarów.

Księżniczka Charlotte rodzicami, królową-babcią i rodziną

