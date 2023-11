1 z 5

Kto by się spodziewał takiego widoku?! Od miesięcy plotkuje się o konflikcie pomiędzy księżną Kate a Meghan Markle, które rzekomo nie przepadają za sobą. Informacje te zdawał się potwierdzać fakt, że księżna i Meghan nigdy nie dają się przyłapać same bez mężów. Do teraz! Obie wybrały się bowiem na mecz Sereny Williams, który odbył się dziś na Wimbledonie. Zobaczcie zdjęcia na kolejnych stronach galerii!

Zobacz: Meghan Markle kontra księżna Kate - która LEPIEJ wyglądała na chrzcie Louisa?