Wydawało się, że księżną Kate i Meghan Markle mają dobre relacje. Kate pomagała Meghan w przygotowaniach do jej ślubu, za co aktorka była jej bardzo wdzięczna. Po ślubie jednak ich relacje ochłodziły się. Dlaczego? Zaczęło się od tego, że to Markle, a nie Kate znalazła się na liście najbardziej wpływowych kobiet według magazynu "Vogue"! To nie spodobało się żonie Williama, która w rodzinie królewskiej jest od kilku lat, a Meghan dopiero zadebiutowała w roli księżnej.

Jako dwurasowa feministka z Ameryki ma niebywały wpływ na kształtowanie i tworzenie nowej tożsamości monarchii XXI wieku - można było przeczytać w magazynie.

To był jednak dopiero początek. Teraz pojawiła się zazdrość o względy u królowej Elżbiety II. Jak podaje magazyn In Touch, Kate uważa, że królowa faworyzuje Meghan.

Czuje się pominięta. Kate przez lata pracowała nad swoim wizerunkiem "idealnej kobiety z rodziny królewskiej", a Meghan skupia na sobie całą uwagę (...) Meghan nauczyła się wszystkiego od Kate. Ale od czasu ślubu prawie nie zwraca na nią uwagi i jest bardziej zainteresowana imponowaniem królowej. Była zajęta, ale Kate czuje, że wkłada wiele wysiłku w ich przyjaźń i nie zyskała nic w zamian - mówi informator gazety.

Królowa rzeczywiście w ostatnim czasie spędziła sporo czasu z Meghan podczas ich wspólnej podróży do Cheshire. O ich podróży mówił cały świat, dziennikarze opisywali, że królowa i żona Harry'ego świetnie czuły się w swoim towarzystwie i miło spędziły czas. Te zdjęcia uciszyły plotki na temat rzekomo negatywnego stosunku królowej do Meghan. Teraz z kolei mówi się o złych relacjach Meghan z Kate, która jest o nią zazdrosna. Ich mężowie - Harry i William nie są zadowoleni z tego, że ich żony mają gorsze relacje.

William robi wszystko, co w jego mocy, aby załagodzić sprawy, dodaje informator.

Mówi się, że Kate zdawała sobie sprawę z tego, że odsłonięte ramiona Meghan na urodzinach królowej Elżbiety II media uznają za wpadkę, ale specjalnie nie powiedziała jej o tym. I Meghan pojawiła się na balkonie pałacu Buckingham w kreacji, która została skrytykowana...

Meghan Markle i księżna Kate nie przepadają za sobą?

