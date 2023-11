Nie milkną echa ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego. W mediach dużo emocji budzi fakt, że na książęcym ślubie pojawiły się byłe dziewczyny Harry'ego - Cressida Bonas i Chelsy Davy. Zwłaszcza obecność Chelsy była szeroko komentowana, bo milionerka była przez 7 lat dziewczyną księcia. Mówi się nawet, że początkowo nie chciała przyjść na ślub, ale namówił ją do tego Harry, który jednocześnie poprosił ją, żeby nie próbowała wprosić się na wesele. Teraz z kolei w mediach Cressida Bonas wypowiedziała się na temat ślubu!

Na ślubie, który odbył się 19 maja na zamku Windsor, zjawiła się Cressida Bonas, z którą książę spotykał się przez dwa lata w czasach studenckich. Teraz Bones wypowiedziała się na temat ślubu, ale zamiast skupić się na samej uroczystości, opowiedziała o stylizacji. Okazuje się, że Bones wyjątkowo przeszkadzał jeden obowiązkowy element garderoby.

- Przyjaciele zaczynają się żenić, a to oznacza dylemat z wyborem stylizacji na brytyjski ślub. Kapelusze. Dlaczego uważam, że kapelusze są trudne do wystylizowania? Bo są trudne do noszenia, trudno się na nie patrzy, a szczególnie trudne są dla tej biednej duszyczki, której przyjdzie siedzieć w ławce za tym okazałym kapeluszem. Przez większość czasu unikam tego nakrycia głowy. Zdaje sobie sprawę, że może to spotkać się z dezaprobatą ze strony starszych osób. W zeszły weekend uczestniczyłam w królewskim ślubie i na zaproszeniu było jasno zaznaczone, że goście muszą założyć to nakrycie głowy. Aj! Starałam się wybrać taki z jak najmniejszą ilością piór i mam tylko nadzieję, że wyszło dobrze - powiedziała Bondas w "The Spectator".