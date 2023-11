1 z 10

Choć Królowa Elżbieta przyszła na świat 21 kwietnia 1926 roku, to Wielka Brytania dopiero dziś świętuje jej urodziny. Jak co roku w Londynie, w drugą sobotę czerwca, odbyła się parada wojskowa z udziałem około tysiąca żołnierzy, znana również jako Trooping the Colour. Uroczystość pokazywana jest w BBC, a udział w niej bierze tysiące Anglików oraz oczywiście rodzina królowej. Tym razem uwagę przykuły dwie księżne - księżna Meghan Markle, świeżo poślubiona żona księcia Harry'ego oraz księżna Kate - żona Williama! Jak wyglądały? Która wypadła lepiej? Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz także: Księżna Meghan będzie miała bliźnięta? Czegoś takiego nie było w rodzinie królewskiej od sześciu stuleci!