Nowy członek rodziny królewskiej jest już na świecie! W poniedziałek, 6 maja, Meghan Markle o 5.26 urodziła syna, który otrzymał imię Archie. Para zdecydowała się pokazać syna światu dopiero trzy dni po narodzinach. Księżna Sussex w przeciwieństwie do księżnej Kate nie chciała pokazać się publicznie zaraz po porodzie i zdecydowała, że najpierw nacieszy się synem w rodzinnym gronie i trochę odpocznie, a dopiero potem pokaże się światu. Brytyjczycy uszanowali jej decyzję, a królowa nie miała do niej żalu, bowiem syn Meghan i księcia Harrego ma małe szanse na to, żeby zostać kiedyś królem, a do tego nie otrzymał nawet tytułu w przeciwieństwie do dzieci Kate i Williama. Co brat Harrego i jego żona księżna Kate powiedzieli o narodzinach nowego członka rodziny królewskiej? I kiedy go zobaczą?

Księżna Kate i książę William nie odwiedzą dziecka Meghan i Harrego?

Książę William i księżna Kate dwa razy wypowiedzieli się na temat dziecka Meghan i księcia Harrego. Najpierw dodali oficjalne oświadczenie na swój profil na Instagramie, w którym napisali, że bardzo cieszą się z narodzin dziecka. Internauci uważają jednak, że zrobili to za późno, bowiem oświadczenie na ich profilu pojawiło się przed północą, a informacja o tym, że Meghan urodziła chłopca znalazła się w mediach po godzinie 15.00 w poniedziałek. Sam poród odbył się o 5.26, dlatego można podejrzewać, że William i Kate wiedzieli o wszystkim długo przed dziennikarzami i mogli wcześniej przygotować oświadczenie. Parę może tłumaczyć tylko fakt, że gdy Meghan i Harry cieszyli się pierwszymi godzinami z synem, William i Kate byli w pracy. Od poniedziałku są bowiem bardzo aktywni i odbyli już kilka oficjalnych wizyt. M.in. wzięli udział w królewskich regatach w Londynie, gdzie skomentowali narodziny nowego członka rodziny królewskiej.

Oczywiście jestem podekscytowany, absolutnie zachwycony i nie mogę się doczekać, by zobaczyć ich w ciągu najbliższych kilku dni, kiedy sprawy się uspokoją... Jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że mogę powitać mojego brata w rodzicielskim społeczeństwie pozbawionym snu - powiedział książę William.

Księżna Kate dodała:

Jest to świetna pora roku, aby mieć dziecko. Jak powiedział William, czekamy na spotkanie z nim i dowiemy się, jakie będzie jego imię. Te następne tygodnie są zawsze trochę zniechęcające za pierwszym razem, więc życzymy im wszystkiego najlepszego - powiedziała księżna.

Choć William i Kate mówią, że nie mogą doczekać się spotkania z synem Meghan i księcia Harrego, wiele wskazuje na to, że nie nastąpi ono szybko. Ten tydzień jest wyjątkowo pracowity dla Williama i Kate, ponieważ poza królową i księciem Filipem, tylko oni moją reprezentować rodzinę królewską na różnych wydarzeniach. Po udziale w regatach w Londynie, Kate i William spakowali się i następnego dnia pojechali do Walii, gdzie mają zaplanowanych kilka wizyt. Minie zatem kilka dni zanim odwiedzą Archiego w Frogmore Cottage.

Meghan i Harry pokazali syna Archiego

Księżna Kate i książę William byli w tym czasie w Walii

