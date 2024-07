1 z 23

Maciej Stuhr, Agnieszka Więdłocha, Weronika Książkiewicz, Tomasz Karolak z Violą Kołakowską, Danuta Stenka, Wojciech Łozowski, Klaudia Halejcio, Ewa Błaszczyk, Karolina Szostak i wiele innych gwiazd przybyło na premierę filmu "Planeta Singli". Jak się prezentowali? Książkiewicz wyglądała zjawiskowo w cekinowej sukni od Tomka Olejniczaka, za to odtwórczyni głównej roli Agnieszka Więdłocha postawiła na bardzo seksowny look czyli koronki z czernią i czerwone usta. Za to Viola Kołakowska z Tomkiem Karolakiem zdecydowali się na swobodę i sportowy look. A kto jeszcze pojawił się na premierze "Planeta Singli"? Zobacz naszą galerie pełną gwiazd.

O czym jest komedia "Planeta Singli"?

O miłości w sieci. Dziewczyna (Agnieszka Więdłocha) umawia się na randki w ciemno z poznanymi w Internecie chłopakami i mężczyznami, a potem relacjonuje to pewnemu cynicznemu showmanowi (Maciej Stuhr). A miłość dopadnie pewnie ich w zabawnych okolicznościach :)

