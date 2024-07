Książę William i księżna Kate zakończyli swoją pierwszą oficjalną podróż do Polski. Książęca para przyleciała do Warszawy w poniedziałek 17 lipca, a wyjechała w środę 19. Podczas dwóch dni pobytu w Polsce następca brytyjskiego tronu i jego żona pojawili się m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Pałacu Prezydenckim, na balu z okazji 91-urodzin królowej Elżbiety II czy w Gdańsku, gdzie spotkali się z Lechem Wałęsą i spróbowali pierogów :) Książęcej parze podczas podróży do Polski towarzyszyły dzieci 4-letni George i 2-letnia Charlotte. Nie mieliśmy jednak zbyt wielu okazji do zobaczenia królewskich dzieci, bo George i Charlotte nie towarzyszyli rodzicom podczas oficjalnych spotkań i większość czasu spędzili w Belwederze. Okazję do sfotografowania królewskich dzieci paparazzi mieli na lotnisku, ale nie trwało to zbyt długo, bo George chciał szybko odlecieć. Szarpał tatę za rękę i kierował się w stronę samolotu. Po krótkiej chwili do brata dołączyła Charlotte, która zaczęła ciągnąć za rękę mamę. William i Kate zdążyli jednak pożegnać się z przedstawicielami rządu i ambasady, którzy żegnali ich na lotnisku. Jak to wyglądało? Zobaczcie wideo!

Książę William i księżna Kate wyjechali z Polski

