Jak wyglądają relacje pomiędzy księciem Harrym, a jego ojcem - księciem Karolem i jego bratem - księciem Williamem? Podczas kontrowersyjnego wywiadu u Oprah Winfrey wnuk królowej Elżbiety stanął przed niezwykle trudnym pytaniem. Niestety okazuje się, że sytuacja jest bardzo napięta, a słowo trudna to mało powiedziane. Książę Karol przestał odbierać od niego telefony, a William? Książę Harry nie ma wątpliwości, jak zareagowałaby jego matka widząc, co dzieje się w rodzinie królewskiej.

Kiedy Harry dołączył do Meghan podczas wywiadu u Oprah, na jaw wyszły kolejne fakty dotyczące rodziny królewskiej. Młodszy syn księcia Karola i księżnej Diany wyznał, że jest zawiedziony zachowaniem swojego ojca. Jak się okazuje, kiedy książę Harry zadecydował o wypisaniu się z rodziny królewskiej, ten przestał odbierać jego telefony.

Harry wyznał także, że po jego decyzji rodzina odcięła go finansowo. Od dłuższego czasu w mediach mówiono również o napiętych stosunkach pomiędzy nim, a jego starszym bratem. Jak naprawdę wyglądają relacje tej dwójki?

Książę Harry nie krył również swojego współczucia wobec swoich najbliższych, a podczas jego rozmowy z Oprah padły naprawdę mocne słowa. Mąż Meghan Markle wyznał, że żyjąc w rodzinie królewskiej był uwięziony przez system, a z pułapki wydostał się jedynie dzięki poznaniu swojej żony:

Książę William nie żałuje swojej decyzji, którą jak podkreśla, podjął dla dobra swojego, Meghan oraz Archiego. Kiedy Oprah zapytała, czy jego ojciec już odbiera od niego telefonu, ten nie krył żalu:

Tak, odbiera. Musimy jeszcze sporo popracować nad tą relacją. Jest dużo do przepracowania. Czuję się naprawdę zawiedziony, ponieważ przeszedł przez coś podobnego. Wie, jakie to uczucie. Zawsze będę go kochać, ale wydarzyło się wiele bólu. Nadal będę traktować jako jeden z moich priorytetów próbę uzdrowienia naszej relacji.

Książę podkreślił również, że jego nieżyjąca mama z pewnością byłaby "wściekła i smutna" z tego powodu. Wierzy jednak, że zrozumiałaby jego decyzję o opuszczeniu rodziny królewskiej.

Myślę, że czułaby się bardzo zła z powodu tego, jak to się potoczyło i bardzo smutna, ale ostatecznie wszystko, czego chciałaby, to to żebyśmy byli szczęśliwi. Przyniosłem to, co zostawiła mi mama. I bez tego nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, więc wracając do tego, co pomyślałaby o tym moja matka, myślę, że to przewidziała. Z pewnością czułem jej obecność przez cały ten proces - wyznał.