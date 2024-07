Książę Harry w przeciwieństwie do swojego starszego brata Williama, który ponad rok temu powiedział "tak" księżnej Kate, uwielbia imprezowy styl życia. Zabawy do rana i piękne kobiety to znak rozpoznawczy najmłodszego syna nieżyjącej księżnej Diany. Nawet tuż po hucznym ślubie brata, brytyjska prasa spekulowała, że Harry walczył o serce siostry księżnej Kate, Pippy Middleton. Nic jednak z tego nie wyszło.

Na szczęście książę Harry chyba długo nie rozpaczał po tym jak dostał kosza i szybko wziął się w garść. Polując na nową miłość, tym razem usidlił Carę Delevingne, z którą kilka razy paparazzi przyłapali go w londyńskich klubach, na działce u znajomych w Borunemotuh i na premierze filmu o przygodach Batmana. Dziewczyna na co dzień pracuje w modelingu i pozowała m.in. w sesjach dla brytyjskiego wydania magazynu "Vogue".

Brytyjska prasa plotkuje, że tym razem książę Harry zakochany jest po uszy i względem Cary ma niecne plany. Czy to właśnie ta blond piękność będzie kolejną księżniczką na brytyjskim dworze? Czas pokaże.