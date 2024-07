Na wczorajszej gali w Hotelu Intercontinental pojawiło się mnóstwo gwiazd ze świata biznesu, mediów i sportu. Nagrodę "Człowiek Roku" tygodnika "Wprost" przyznano w tym roku Henryce Krzywonos i Justynie Kowalczyk - Stycharskiej.



- Nagroda Człowieka Roku to nie tylko nagroda za coś co dana osoba zrobiła, ale też za pewną postawę, reprezentowanie najprostszych wartości, które zasługują na to, aby być promowane takich jak wytrwałość, ciężka praca, dobroć, przyzwoitość, prawdomówność - mówił Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika.

Gratulujemy!