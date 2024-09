Detektyw Krzysztof Rutkowski nie przestaje zaskakiwać! Tym razem ogłosił, że że stanie do walki w oktagonie Clout MMA, czyli federacji organizującej pojedynki znanych osobistości. Co z tego wyniknie i na co przeznaczy wygraną? To może zdziwić jeszcze bardziej.

Krzysztof Rutkowski w Clout MMA? Detektyw potwierdza

Krzysztof Rutkowski od lat wzbudza kontrowersje swoim bezkompromisowym podejściem do pracy detektywa i medialnymi wystąpieniami. Tym razem jednak poszedł o krok dalej, akceptując propozycję walki w Clout MMA. Jak sam przyznał w rozmowie z mediami, oferta była dla niego zaskoczeniem, ale postanowił ją przyjąć, aby zmierzyć się w oktagonie.

Owszem, dostałem taką propozycję, która została przyjęta, podpisaliśmy umowę, ale oficjalne oświadczenie wydam w poniedziałek, oczekuję na dopełnienie wszelkich kwestii formalnych - powiedział kilka dni temu detektyw portalowi ''Cozatydzien''.

Nieoficjalnie wiadomo, że detektyw może otrzymać niesamowicie konkurencyjne stawki (nawet nie mając doświadczenia sportowego):

Jako osoba powszechnie rozpoznawalna bez problemu wyciągnie nawet milion złotych - donosi informator ''Jastrząb Post''.

Co jednak wyjątkowo wyróżnia Rutkowskiego, to cel, na jaki zamierza przeznaczyć dużą część zarobionych pieniędzy:

Nie walczę dla siebie, swojego rozgłosu czy pieniędzy, bo to nie jest mi potrzebne. Dużą część mojej gaży przeznaczę na wyremontowanie domu dziewczynek, które mieszkają w województwie mazowieckim. Spotkał ich okropny los - zostały zgwałcone przez zwyrodnialca, Pawła K., który odbywa karę 10 lat pozbawienia wolności na Białołęce w Warszawie. Starsza z dziewczynek, dziewięciolatka przechodzi traumę, bo dom i mieszkanie, w którym żyje, przypominają jej o tej sytuacji. Dlatego dużą cześć mojej gaży przeznaczę na wyremontowanie tego domu. Wyremontujemy pomieszczenia, kupimy nowe meble. Pomogę w ten sposób rodzinie, która nie ma na to pieniędzy - powiedział detektyw dla ''ShowNews''.

Z kim na ringu zmierzy się Krzysztof Rutkowski? Ma być to równie kontrowersyjna postać - Zbigniew Stonoga! Mało tego, detektyw wypowiedział się już dosadnie o tym starciu:

Motywem walki ze Zbigniewem Stonogą jest to, że ubliżał wielokrotnie Patrycji Koteckiej, żonie Zbigniewa Ziobry, a dżentelmen tak się zachowywać nie powinien. Będę musiał go za to zlać. Znam ją osobiście i mam o niej bardzo dobre zdanie

Czekacie już na tę walkę? Komu kibicujecie?

