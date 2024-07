Zmarł Krzysztof Kolberger, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów współczesnego kina i teatru. Miał 61 lat. Aktor od lat zmagał się z chorobą nowotworową. Niestety, dziś tę walkę przegrał.

Reklama

Kolberger ukończył Warszawską PWST. Debiutował na deskach Teatru Śląskiego. Tego znakomitego aktora i reżysera o charakterystycznym głosie zapamiętamy z wielu ról filmowych i teatralnych.

Aktor prawie od 20 lat walczył z rakiem. Dwukrotnie był operowany, co – jak sam twierdził – w istotny sposób zmieniło jego podejście do życia i do wykonywanego zawodu. Choroba wpłynęła także na podjęcie przez niego decyzji o poświęceniu się reżyserii.

Reklama

W ubiegłym roku Kolberger udzielił wywiadu dla VIVY. Wydaje się, że do śmierci podchodził raczej pogodnie:



- Jest jeszcze inna droga – mówienia o śmierci w sposób pogodny, słowo „pogodny” zawiera również cząsteczkę „pogodzony”. Mówienie pogodnie o śmierci powoduje, że się z nią bardziej oswajamy. Ja oswajam się z nią w szczególny sposób, najmocniej od paru lat, a od prawie już 20 lat żyję ze świadomością, że jestem jej bliżej może niż inni.