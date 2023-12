Nie żyje Krzysztof Respondek. Tragiczną informację podał jego przyjaciel, Krzysztof Hanke:

W rozmowie z slazag.pl Hanke zdradził, że był to zawał serca.

22 grudnia informację o śmierci Krzysztofa Respondka przekazał jego przyjaciel, Krzysztof Hanke. Wiadomość o śmierci artysty została również potwierdzona przez Teatr alternatywny BELFEgoR:

Aktor miał 54 lata.

Trzy dni temu Krzysztof Respondek miał zawał serca, o czym mówi Hanke w rozmowie z portalem Ślązag.pl:

Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52

mówi roztrzęsiony Hanke