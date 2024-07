Krystyna Pawłowicz zabrała głos w sprawie słynnych już słów Krystyny Jandy. Posłanka została zapytana przez "Super Express", co myśli o wywiadzie, którego aktorka udzieliła magazynowi "Newsweek". Pawłowicz nie była zbyt wylewna, a wypowiedź Jandy skomentowała krótko i dosadnie:

Rozmawiajmy o Polsce, a nie o jakiejś emerytowanej aktorce - mówi w rozmowie z tabloidem. - Ona mnie w ogóle nie obchodzi. Nie obchodzi mnie również to, co ona opowiada. Są bardzo ważne ustawy PiS w Sejmie, rozmawiajmy o tym, rozmawiajmy o Polsce - powiedziała na łamach tabloidu.

Wypowiedź Krystyny Pawłowicz jest odpowiedzią na słowa Krystyny Jandy, która w obszernym wywiadzie dla "Newsweeka" zwróciła uwagę na zachowanie posłanki, którego przyczyny upatruje w klimakterium:

Przypuszczam, że ta kobieta ma klimakterium w ostrym stadium. I ja to znam: uderzenia gorąca, nieopanowane ruchy. Tylko ja na to biorę plastry. Jeżeli na Polskę ma wpływać klimakterium Krystyny Pawłowicz, to ja przepraszam. Ja zwyczajnie zaczynam się bać - powiedziała Krystyna Janda.