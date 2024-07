Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka spodziewają się drugiego dziecka! Jak udało się ustalić magazynowi "Flesz" modelka i muzyk powitają na świecie chłopca! Tosia będzie miała braciszka, a rodzice już zabrali się za szykowanie kącika dla synka. Jeszcze nie wiadomo, jakie imię wybiorą Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka!

Reklama

Zobacz: W szkole rodzenia można się dowiedzieć, jak się przygotować do porodu naturalnego

Polecamy także: Krupińska czy Szelągowska? Obie postawiły na grzywkę! (jedna sama obcięła włosy:)

Paulina Krupińska urodzi syna!

Do porodu zostało jeszcze trochę czasu, ale młodzi rodzice nie chcą już dłużej zwlekać. Właśnie urządzają pokoik dla synka. W pomieszczeniu, w którym na co dzień przebywa Tosia też zaszły zmiany. Dziewczynka już po wakacjach pójdzie do przedszkola, dlatego musiało się tam znaleźć kilka niezbędnych rzeczy. A czy córeczka Pauliny Krupińskiej cieszy się, że będzie miała braciszka?

Tego dowiecie się z najnowszego numeru magazynu "Flesz"!

Zobacz także

Zobacz: Krupińska NAGRYWA PŁYTĘ z Zakopower? A to wszystko przez romantyczne wyznanie Karpiela! ZOBACZ!

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka spodziewają się synka

Instagram

Paulina i Sebastian już urządzają pokoik dla dziecka

Reklama