Gwiazda Sagi „Zmierzch” promuje swój najnowszy film „Królewna Śnieżka i Łowca”. Ta dość specyficzna adaptacja słynnej baśni wzbudza wiele kontrowersji. W końcu z oryginału tam jest niewiele. Nie ma siedmiu krasnoludków, a Królewna Śnieżka staje się groźnym wojownikiem. Jednak fani Kristen Stewart z niecierpliwością czekają na to by ujrzeć swoją ulubienicę na wielkim ekranie. A my już teraz pokazujemy w jakim stylu aktorka promuje swoje dzieło.

Na oficjalnej premierze filmu w Londynie gwiazda miała na sobie czarną koronkową kreację z jesiennej kolekcji marki Marchesa. Kreacja ta jednak niezbyt komplementuje figurę aktorki. Fragmenty koronki sprawiają wrażenie nieskładnych, a całość nie wzbudza wielkiego zachwytu. A może się mylimy.

