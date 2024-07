Ubrania marki Fabiana Filippi ma swojej garderobie niemal każda Włoszka. Od ponad 20 lat niezmiennie urzekają kolejne pokolenie kobiet w różnych krajach. Od niedawna do tego grona dołączyły też Polki, doceniając ponadczasowe wzornictwo, szlachetne tkaniny, wysoką jakość wykonania.

Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że kolekcje Fabiany Filippi są klasyczne. Jednak jest to klasyka niebanalna, wyrafinowana i mająca to „coś”. To nie są zwykłe spodnie, sukienki, swetry – to małe arcydzieła designu! Dopracowane w każdym szczególe, zachwycające każdym detalem: małym kołnierzykiem, ozdobną lamówką, skórzanym paseczkiem, ciekawym zapięciem. W nich zawsze wygląda się zachwycająco i stylowo.

W parze z wysublimowanym wzornictwem idą tkaniny. Kolekcje Fabiany Filippi od początku niezmiennie bazują na dzianinach, uszlachetnionych jedwabiem, kaszmirem, wełną. Jeśli w kolekcji pojawia się jakiś materiał, możemy być pewni, że jest szlachetny i najwyższej jakości. I tak w propozycjach na lato pojawiają się wysokiej jakości bawełny i jedwabie, a na zimę – futra norek i lisów.



