6 z 15

Klorane Szampon suchy w aerozolu na bazie wyciągu z owsa

Umożliwia „umycie” włosów bez ich moczenia i suszenia w zaledwie 2 minuty! Formuła zawiera mikronizowane cząsteczki pochodzenia naturalnego. Jest bardzo praktyczny: można go stosować w każdej sytuacji. Przyda się wszystkim, którzy na co dzień chcą zaoszczędzić czas, osobom przebywającym, w podróży, kiedy dostęp do wody jest trudny lub niemożliwy. Jest bardzo łatwy w użyciu – wystarczy dobrze wstrząsnąć, a następnie rozpylić szampon w odległości 30 cm od głowy. Następnie pozostawić na włosach, po czym wyszczotkować je starannie i energicznie, aby usunąć resztki proszku. Suchy szampon na bazie mleczka z owsa stanowi zatem prawdziwe kosmetyczne „pogotowie ratunkowe”.

Cena ok. 41 zł./ 150 ml