Joanna Koroniewska przez wiele lat kojarzona była głównie z roli w serialu "M jak miłość", jednak od kilku miesięcy kariera aktorki wyraźnie nabrała tempa. Była ukochana Macieja Dowbora zastąpiła Marzenę Rogalską w programie "Kocham Cię Polsko" (zobacz zdjęcia) i została prowadzącą w nowym show "Matki czy nastolatki". Okazuje się, że przed serialową gwiazdą stoi kolejne wyzwanie. Jak donosi portal Wirtualne Media, Koroniewska już wkrótce, po raz pierwszy, poprowadzi wielką muzyczną galę Eska Music Awards!

Aktorka zostanie gospodynią imprezy, która odbędzie się 20 lipca w Kołobrzegu. Na scenie będzie towarzyszył jej znany prezenter radiowy - Jankes. Koroniewska dołączy tym samym do grona celebrytek, które do tej pory prowadziły muzyczne show. Wśród gwiazd, które do tej pory prowadziły imprezę znalazły się m.in. Doda i Sonia Bohosiewicz.

Wszystko wskazuje więc na to, że Joanna Koroniewska nie może narzekać na brak pracy i zainteresowania...