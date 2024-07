Rozstanie Macieja Dowbora z Joanną Koroniewską kolorowa prasa śledzi bardzo dokładnie, praktycznie co tydzień możemy dowiedzieć się na jakim etapie są relacje (byłej) pary. Tym razem dwutygodnik "Show" sugeruje, że aktorka i prezenter coraz bardziej zbliżają się do siebie. Razem zdecydowali się zapisać do terapeuty i powoli wszystko zaczyna układać się na nowo.

"Show" donosi, że Koroniewska zapisała się do terapeuty za namową swojej... teściowej, Katarzyny Dowbor. Wkrótce do sesji zostanie włączona także córka, Janinka. Za sprawą długich rozmów ze specjalistami, w życiu Joanny i Macieja wygasają dawne pretensje i żale. Dowbor podobno coraz bardziej żałuje, że rozstał się z Koroniewską.

- Do Macieja dotarło chyba, jak wiele stracił zostawiając Joannę - tłumaczy w rozmowie z "Show" znajomy pary.

Według dwutygodnika Maciej zrozumiał swoje błędy, a Joannie bardzo zależy żeby córka miała stały kontakt z ojcem. Ciekawe czy wykorzystają szansę na powrót do siebie?