Dariusz Kordek odpadł z „Tańca z Gwiazdami”! Jeden z najwyżej ocenianych przez jury uczestnik nie zachwycił telewidzów, którzy zdecydowali, że nie chcą dłużej oglądać Kordka z programie.

Decyzja widzów jest niezrozumiała dla Iwony Pavlocić, która chwaliła Dariusza Kordka za jego rytmiczność i świetnie wykonany taniec.

- Jest niesamowicie rytmiczny. Darek zaprezentował się rewelacyjnie, tylko szkoda, że w Polsce jest za mało filmów muzycznych, bo jest aktorem, jest znakomitym tancerzem i jeszcze przystojnym mężczyzną. Więc trzy elementy, które pięknie by grały- wyznała w „Dzień Dobry TVN” jurorka.

Dariusz Kordek przyznał jednak, że ma sobie wiele do zarzucenia. Aktor uważa, że jego wczorajszy taniec nie był idealny.

- Zwaliłem ten taniec, było źle. Druga część mojego tańca to nie było to, co ja sobie zakładałem, że wykonam. Potknąłem się, zrobiłem kilka kroków nie tak- przyznał Kordek.

Zgadzacie się z werdyktem publiczności?

