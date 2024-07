Demi Levato uwielbia luźny styl. Gwiazda "Disneya" z roku na rok poważnieje a tym samym jej styl ewoluuje. I choć z pozoru może się wydawać, że zarzuciła na siebie pierwsze lepsze rzeczt, gwarantujemy, że jej stylizacje są dokładnie przemyślane.

Reklama

Styl pozornej niedbałości przypadł do gustu wszystkim młodym gwiazdom Hollywood. Podobnie jak Demi nosi się Ashley Tisdale, czy Vanessa Hudgens. Natomiast w Polsce ten sposób ubierania się polubiła Tola Szlagowska i Marina.

Takie stylizacje nie do końca pasują na czerwony dywan, ale na co dzień wyglądają świetnie. Demi, wybierając się na zakupy, założyła supermodne szorty z widocznymi wewnętrznymi kieszeniami. Żeby stylizacja nie była zbyt oczywista, aktorka zestawiła ją z rudym luźnym topem, a na wierzch założyła długą czarną koszulę. Koszula pełni tu funkcję wierzchniego okrycia i jest oczywiście rozpięta.

Najważniejszym dodatkiem nadającym charakter całej stylizacji są botki na obcasie. Co prawda buty Demi są jeszcze z letniego sezony, ale my prezentujemy ich zakrytą wersję, która będzie supermodna tej jesieni.

Ubrania na zdjęciu: buty Stylowebuty.pl 169 zł, koszula Simple 229 zł, bluzka Bobi Los Angeles 219 zł, szorty Lee 229 zł, bransoletka H&M 39 zł, łańcuszek 19,90 zł