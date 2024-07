KONKURS ZAKOŃCZONY!!!

Laureaci:

Beata Zakrzewska + os. tow.

Katarzyna Sitkiewicz + os. tow.

Katie Melua zasłynęła w wieku 15 lat, kiedy wygrała konkurs muzyczny "Stars Up Their Noses". Jej pierwsz płyta ukazała się w 2003 roku i podbiła serca Brytyjczyków, a potem stopniowo ludzi na całym świecie. Oryginalna barwa głosu i melancholijne piosenki to jej znak rozpoznawczy.

Teraz wokalistka już po raz kolejny przyjedzie do Polski, aby wystąpić w Łodzi 21 marca w ramach cyklu "Night of the Proms-Classic meets Pop". Jest to połączenie muzyki klasycznej z muzyką pop przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej.

W konkursie organizowanym przez AfterParty.pl możecie wygrać dwa dwuosobowe zaproszenia na to wydarzenie.

Nagrody

Do wygrania jedno podwójne zaproszenie na koncert Katie Melua 21 marca na Atlas Arenie.

Zadanie konkursowe

Z kim Katie Melua zaśpiewa duet podczas tegorocznej edycji "Night of The Proms - Classic meets Pop"?

Czas trwania konkursu

Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2014 roku do 15:00. Wyniki ogłosimy w tej aktualności na górze strony, 20 marca 2014 o godzinie 17.

Regulamin konkursu

Swoje odpowiedzi wysyłajcie na adres redakcja@afterparty.pl KONIECZNIE wpisując w temacie KATIE MELUA. Pamiętajcie też o podaniu danych adresowych do wysyłki nagród.

Powodzenia!



