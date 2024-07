Zostań modelką w specjalnej sesji organizowanej przez markę profesjonalnych produktów fryzjerskich L’Oréal Professionnel i dwutygodnik PARTY. Zaprezentuj wyjątkową kolekcję INOA, którą przygotował dla marki L’Oréal Professionnel najmodniejszy duet Paprocki&Brzozowski. Z okazji zbliżających się urodzin INOA zapraszamy do udziału w sesji. Kolekcję będzie można licytować na łamach PARTY, a dochód przekażemy na cel charytatywny.



PIERWSZE URODZINY PROFESJONALNEJ KOLORYZACJI INOA

INOA to trwała koloryzacja bez amoniaku i bez zapachu, która rozjaśnia włosy do 3 tonów. INOA to wyjątkowa pielęgnacja włókna włosa i różnorodne możliwości kolor ystyczne, a przy tym 100% pokrycia siwych włosów. INOA dostępna jest tylko w salonach fryzjerskich. W kwietniu koloryzacja INOA L’Oréal Professionnel obchodzi swoje pierwsze urodziny i z tej okazji dochód z licytacji kolekcji strojów INOA,

przygotowanej przez duet Paprocki&Brzozowski, zostanie przekazany na cel charytatywny.



Jeżeli marzysz o profesjonalnej sesji, masz nie mniej niż 16 i nie więcej niż 28 lat, a Twoje wymiary to: biust: 80–90, talia: 58–64, biodra: 85–93, weź udział w naszym konkursie, wyślij nam swoje dwa zdjęcia na adres inoa@burdamedia.pl: zbliżenie twarzy oraz zdjęcie całej sylwetki (w ubraniu), rozdzielczość zdjęcia 300 dpi.

Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2011 r.

Nasze 3 laureatki zaprosimy na niezwykłą sesję z gwiazdą w strojach z kolekcji INOA.

Wszystkie stroje będą wystawione na aukcję SMS-ową na łamach PARTY, a wpływy z SMS-ów marka L’Oréal Professionnel oraz Wydawnictwo Edipresse przekażą na cel charytatywny.

Prosimy o zamieszczanie informacji kontaktowych przy zgłoszeniach: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu.

Czytaj Party i śledź kolejne odsłony konkursu!