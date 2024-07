Polska coraz częściej trafia na koncertową mapę wielu światowych gwiazd. Tylko w ubiegłym roku nasz kraj odwiedzili m.in. Madonna, Jennifer Lopez i Red Hot Chili Peppers. W tym roku również nie zabraknie emocji - zagrają dla nas Beyonce, Lana Del Rey, Rihanna, Justin Bieber czy Kings of Leon. Do tej długiej listy pora dopisać kolejne nazwisko - już 30 czerwca w Poznaniu koncert zagra Alicia Keys w ramach trasy "Set The World On Fire".

- Artystka, która właśnie rozpoczęła światowe tournee, promuje piąty w swojej dyskografii album "Girl on Fire". Trasa koncertowa rozpoczęła się w USA i Kanadzie, a w maju Alicia rozpocznie podróż po Europie. Na liście 27 koncertów, które odbędą się na starym kontynencie, znajdzie się również Poznań - powiedziała PAP w imieniu organizatora wydarzenia Anna Filipiak.

Alicia Keys jest wielokrotną laureatką nagród Grammy. Urodziła się w 1981 roku w Nowym Jorku. Pierwszą płytę "Songs In A Minor" wydała w 2001. Znalazły się na niej takie hity, jak "Fallin'" , "A Woman's Worth", "Troubles". Płyta rozeszła się w nakładzie 12 mln egzemplarzy. Ostatnia płyta "Girl On Fire" w Polsce pokryła się złotem.

Wszystkie miejsca na koncercie będą siedzące, a będzie ich aż 25 000. Szczegółowe informacje na temat koncertu, jak również ceny biletów, zostaną przedstawione na konferencji prasowej, która odbędzie się pod koniec tygodnia na Stadionie Miejskim w Poznaniu.