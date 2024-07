Jakiś czas temu Marta Manowska, gospodyni "Rolnik szuka żony", poinformowała, że powiedziała w końcu "tak". Czy znalazła miłość? W końcu wiadomo o co chodzi. Manowska sama wyjaśniła komu i po co zdecydowała się powiedzieć "tak". Będziecie zaskoczeni ;)

Komu Marta Manowska powiedziała "tak"?

Pamiętacie jak powiedziałam TAK, a nawet TAK, TAK, TAK i zapewniałam, że będziecie zaskoczeni? :) Tego idealnego jeszcze nie spotkałam... Za to idealny krem dla mnie TAK!????Nowy NIVEA Care - to właśnie jemu powiedziałam 3xTAK. Dlaczego? Sprawdźcie i przetestujcie same - czytamy na jej Facebooku.

Marta Manowska poleca zatem nowy krem NIVEA Care i to jemu powiedziała, aż trzy razy tak.

I co Wy na to? Wygląda na to, że Marta nie jest zakochana, ale za to na wiosnę dobrze o siebie zadbała. Bo jak to mówią, warto zawsze być przygotowanym na pojawienie się miłości! :).

Zobacz także: Marta Manowska schudła dla nowego wybranka?! Kim jest jej ukochany i czy to jemu powiedziała "tak"?

Marta Manowska już w czerwcu wejdzie na plan nowej 4. edycji Rolnik szuka żony.

Marta Manowska pisze też książkę o rolnikach z poprzednich trzech edycji.