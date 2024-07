Choć pastele wciąż królują w najnowszych kolekcjach ubrań, designerzy zachęcają nas do przełamania zwiewnej delikatności egzotycznymi wzorami roślinnymi, mocnymi zwierzęcymi nadrukami, orientalnymi deseniami oraz jaskrawą kolorystyką dodatków. Nie może jej zabraknąć również na paznokciach!

"Latem 2013 na paznokciach powinien znaleźć się połyskujący lakier w soczystym kolorze – proponuję wypróbować Sephora Color Hit dostępny w aż 52 odcieniach” – powiedział Sergiusz Osmański, dyrektor artystyczny i PR, Sephora Polska.

Odważne i zdecydowane barwy to niewątpliwy hit sezonu. Kolorowy manicure przyciąga uwagę i stanowi idealne uzupełnienie makijażu. Bajecznie kolorowe lakiery do paznokci to must-have lata 2013. Dlatego też mamy dla was kilka topowych kolekcji lakierów do paznokci w mocnych barwach, ale również klasyczne czerwienie i kolor nude, dla miłośniczek stonowanego manicure.

Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć z lakierami do paznokci na lato 2013: