Do Sylwestra zostało już tylko kilka dni! To ostatni dzwonek, żeby pomyśleć o kreacjach na tą wyjątkową noc. My w tym roku stawiamy na niezastąpiony metaliczny połysk - srebro i złoto rządzi w naszych stylizacjach.

Przeczytajcie więcej o modnych ubraniach i dodatkach

W przygotowanym przez nas przeglądzie znajdziecie: seksowne sukienki, efektowne marynarki zdobione cekinami, bardzo modne spódnice mini i cudowne dodatki - szpilki, sandałki na obcasie, biżuterię i eleganckie torebki.

Pamiętałyśmy również o makijażu - brokatowe eyelinery, lakiery do paznokci, cienie do powiek i olejki do ciała. Te wszystkie gadżety sprawią, że będziecie wyglądały olśniewająco.

W galerii znajdziecie więcej propozycji w odcieniach srebra i złota: