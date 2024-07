Kate Hudson pojawiła się ostatnio na imprezie LACMA Art + Film Gala w Kaliforni, gdzie wyglądała bosko. Gwiazda miała na sobie długą suknię Gucci, która doskonale pasowała do jej karnacji i włosów blond. Seksownie odkrywająca ciało kreacja wyjątkowo jej pasowała, podkreślając niewielki biust i wąską talię.

Kate Hudson swój look uzupełniła kopertówką - puzderkiem, szpilkami na platformie peep-toe. Do tego delikatny makijaż, gładko zaczesane włosy do tyłu - całość wyglądała nie jak jeden, a jak 2 miliony dolarów. To chyba jej najlepsza stylizacja z czerwonego dywanu w historii jej kariery. Kochamy ten look!

