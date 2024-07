1 z 12

Miniony weekend Iwona Węgrowska spędziła na planie teledysku do swojego pierwszego singla po rozwodzie "Kocham Inaczej". Piosenkarka opublikowała na Facebooku obszerną fotorelację i nikt nie powinien mieć już wątpliwości, że Iwona smutki związane z rozstaniem z milionerem ma już za sobą. Przypomnijmy: "Do szczęścia brakuje mi tylko dzidziusia"

Na zdjęciach bowiem zabawia się z trzema mężczyznami, którzy w części scen będą półnadzy, otaczając Węgrowską niczym królową. Jeden z nich wydaje się jej szczególnie bliski - czy to nowy facet wokalistki, o którym ostatnio rozpisują się gazety? Jak to bywa w przypadku Iwony, nigdy do końca nie możemy być niczego pewnie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że zależy jej, aby o nowej produkcji było naprawdę głośno.

Poniżej zdjęcia z planu. Czekacie na nowy klip Iwony?