Po premierze "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" Mikołaja Roznerskiego łączono z Alicją Bachledą -Curuś, która w filmie była jego narzeczoną i mieli sporo intymnych scen. A aktorzy bardzo się polubili.

Podobno Alicja zaprosiła Mikołaja do Los Angeles, a on z tego zaproszenia skorzystał. I właśnie po powrocie do Polski definitywnie zakończył swój związek z Olgą. Co o tym "romansie" mówił Mikołaj?

Pracowałem z Alicją i zostaliśmy dobrymi znajomymi. To wszystko. Byłem przez kilka dni za granicą, ponieważ miałem tam do wykonania pewne zadanie. Tyle mogę powiedzieć - powiedział aktor z "M jak miłość" w wywiadzie dla tygodnika "Twoje Imperium".

Czas pokazał, że romansu nie było.