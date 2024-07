Wojciech Szczęsny to jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy, który robi zawrotną karierę za granicą. Obecnie piłkarz gra na pozycji bramkarza w klubie Arsenal Londyn. Jednak wczoraj media doniosły o jego konflikcie z trenerem składu, co może go sporo kosztować. Zobacz: Szczęsny może stracić miliony. Wszystko przez nerwowy wybryk po meczu

Angielskie media wciąż nie odpuszczają Polakowi i rozpisują się na temat jego wybryku. Ponoć kłótnia z Arsenem Wengerem to nie wszystko. Dzisiaj "Daily Mirror" podał, że Szczęsny został przyłapany pod prysznicem z papierosem, co jest oczywiście niedozwolone. Szanse na jego kolejne wystąpienia w tym sezonie są coraz bardziej wątpliwe. Poza tym teraz grozi mu dodatkowo bardzo wysoka grzywna w wysokości 20 tysięcy funtów. Na razie klub nie wydał oficjalnego oświadczenia w tej kwestii, ale nie jest najlepiej.

Jak potoczą się losy bramkarza?

