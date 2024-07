Stan Klaudii Hendel poprawia się? Uczestniczka programu "Bitwa na głosy" po tragicznym wypadku, do którego doszło 16 czerwca, wciąż przebywa w ciężkim stanie w szpitalu. Mama Klaudii w rozmowie z portalem pomorska.pl przyznała jednak, że jej córka zaczęła dawać pierwsze oznaki życia. W środę nastąpił przełom w leczeniu dwudziestolatki.

Ja musiałam wrócić do domu, pracować i zająć się młodszym synem ale mąż, można powiedzieć, że porzucił pracę i „koczuje” pod szpitalem. W środę, po godzinie 17 zadzwonił do mnie i powiedział, że to co „wyprawia” Klaudia jest nieprawdopodobne. Nasza córka podkurczała nogi, próbowała podnosić rękę, a nawet gryzła respirator i ruszała palcami u stóp co oznacza, że ma cały kręgosłup. Lekarze mówią, że to dobry znak, że się córka się wybudza ale ordynator cały czas powtarza też, żebyśmy się nie nastawiali, bo może być raz z górki, raz pod górkę, że do sprawności Klaudii jest jeszcze bardzo daleka droga- przyznała mama Klaudii Hendel.