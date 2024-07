1 z 3

Inwazja z kosmosu, chłopiec mówiący językiem zwierząt i wieżowiec jako metafora społeczeństwa. Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. Zaczynamy od:

Piąta fala The 5th Wave

Pewnego dnia, może nawet jutro, nad Ziemią pojawiają się statki kosmiczne, które nie przybywają w pokoju. Przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji bez przywitania niszczą całą ziemską elektronikę. Pozbawiona prądu ludzkość wciąż stara się pozbierać po tym akcie niespodziewanego wandalizmu, gdy znów bez ostrzeżenia kosmici powodują całą serię kataklizmów poprawiając ją śmiercionośną plagą. A gdy pozostałe przy życiu niedobitki starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości – kosmici przystępują do aktu ostatecznej eksterminacji życia na Ziemi.

Nie dajcie się zwieść efektownemu trailerowi i sensacyjnemu zarysowi fabuły zapowiadającymi widowisko science-fiction. To nie jest takie widowisko. To kolejna ekranizacja młodzieżowej trylogii książkowej, co oznacza, że jej bohaterami jest kilkoro nastolatków z Cassie (obecna ostatnio w każdym filmie Chloë Grace Moretz) na czele. Większość z tego, co ekscytujące pokazano już w zwiastunie, a cała reszta to jedynie popłuczyny po Igrzyskach śmierci itp. Zakończone w środku opowieści z nadzieją na kolejne części. Ale tych, mam podejrzenie graniczące z pewnością, już nie będzie. Moją recenzję przeczytacie TUTAJ.

Werdykt: Zupełnie nieudane kino

Zwiastun: