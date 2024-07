2 z 6

Dziewczyna z portretu The Danish Girl

Gdyby określenie „film oscarowy” miało swoją definicję, to - jako przykład na takie kino - z pewnością mogłaby służyć „Dziewczyna z portretu”. Wyreżyserowana przez nagrodzonego już Oscarem Toma Hoopera („Jak zostać królem”), obsadzona najgorętszymi nazwiskami roku – Eddie Redmayne może zdobyć drugiego Oscara z rzędu i nie jest bez szans, bo Akademia lubi radykalne aktorskie transformacje, a Alicia Vikander po rolach w „Kochanku królowej” i „Ex Machinie” to aktualnie jedna z najbardziej ulubionych przez reżyserów aktorek – i opowiadająca ciekawą historię opartą na prawdziwych wydarzeniach. Z wysmakowanymi zdjęciami i muzyką. Seans powinien więc być przyjemnością z gatunku tych delikatnie chwytających za serce. I jeśli ktoś lubi takie filmy to jak najbardziej powinien się na „Dziewczynę z portretu” wybrać.

Bohaterami filmu jest małżeństwo malarzy: Einar i Gerda Wegener. Einar (Redmayne) przeszedł do historii jako jedna z pierwszych osób, która przeszła operację zmiany płci.

Werdykt: Spokojne i delikatne

