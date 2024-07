1 z 5

Choć dzisiaj na ekrany polskich kin wchodzi aż jedenaście filmów, to ciężko spośród nich wybrać coś ciekawego, na co można by iść do kina na ślepo. Wybrałem parę tytułów, ale gdyby ktoś mnie zapytał, to odparłbym, że lepiej znaleźć sobie jakieś inne zajęcie na weekend niż chodzenie do kina.

Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A dziś zaczynamy od:

Seria Niezgodna: Wierna The Divergent Series: Allegiant

Widzieliście dwie pierwsze części „Niezgodnej”? Nie? To od razu przechodźcie do opisu następnego filmu. Tak? To też przechodźcie, nic, co tutaj napiszę nie sprawi, że nagle zniechęcicie się do kontynuowania przygody w świecie przyszłości młodzieżowej trylogii.

„Niezgodna” to kolejna z ekranizacji modnych w ostatnich latach książkowych sag science-fiction dla młodzieży. Nie odniosła takiego sukcesu jak „Igrzyska śmierci”, ale też nie przepadła zupełnie jak „Dawca pamięci” itp. W trzeciej części główni bohaterowie wyruszają poza mur metropolii, gdzie poznają świat ukrywany przez system! Tylko tak zniszczą dyktaturę. Cóż za powiew świeżości... ;)

Werdykt: Tylko dla tych, którzy widzieli dwie poprzednie części

Zwiastun: