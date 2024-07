Kinga Rusin wyraźnie polubiła wygodne ubrania inspirowane stylem sportowym. Ostatnio chętnie nosi kombinezony oraz luźne spodnie imitujące dresy - najlepiej z lampasami w kontrastowym kolorze

Wczoraj została przyłapana na jednej z warszawskich ulic w prostej, choć efektownej stylizacji. Miała na sobie beżowe spodnie ozdobione biało-czarnymi lampasami oraz czarną, kopertową koszulę z krótkim rękawem i... bardzo głębokim dekoltem, który odsłonił skrawek bielizny. Prezenterka lubi prostotę, dlatego założyła do tego minimalistyczny naszyjnik, czarne okulary muchy oraz botki w tym samym kolorze.

My zwróciliśmy uwagę na dużą, czarną torbę w ręce Kingi. Jest to bowiem projekt marki Celine z 2011 r., którego wartość to - bagatela - około 10 tysięcy złotych!

Ten naturalny look Kingi bardzo nam się podoba! Torba... również ;)

