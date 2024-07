1 z 10

Kinga Rusin to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" obchodziła wczoraj swoje 43. urodziny, ale w jej przypadku nie oznaczało to urlopu, wręcz przeciwnie - Kinga to tytan pracy i nie odpuszcza nawet w dniu swojego święta. My zaś ten mały jubileusz wykorzystaliśmy do tego, aby przypomnieć metamorfozy gwiazdy na przestrzeni lat. Przypomnijmy: Dziś urodziny Kingi Rusin. Tak się zmieniła ze skromnej dziennikarki w gwiazdę TVN-u

W weekend tradycyjnie już Kinga przyjechała do studia "Dzień Dobry TVN" i mimo wczesnej pory wyglądała niezwykle stylowo. Musimy przyznać, że stylizacje "na co dzień" w jej wykonaniu dużo bardziej przypadają nam do gustu niż kreacje, które prezentuje na czerwonym dywanie. Nie sposób też nie zauważyć słabości dziennikarki do luksusowych toreb Louis Vuitton

Zobaczcie Kingę w drodze do DDTVN: