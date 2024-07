1 z 8

Za nami wielki finał programu You Can Dance. Po kilku tygodniach ostrej walki widzowie wybrali najlepszego tancerza 8.edycji show TVN-okazał się nim Mateusz Sobecko. Zwycięzca wrócił do domu z nagrodą główną, którą było 100 tysięcy złotych i kurs tańca w jednej z najlepszych szkół w Nowym Jorku.

W finałowym odcinku YCD nie mogło zabraknąć największych gwiazd programu. Kinga Rusin pokazała się w długiej sukni a Michał Piróg zaskoczył wszystkich oryginalnym nakryciem głowy. Prowadząca show jak zwykle pokazała się w ciekawych stylizacjach jednak to jej nowa fryzura wzbudziła największe emocje. Patricia po raz pierwszy pokazała się w tak krótkich włosach. Zobacz jak wyglądali:

