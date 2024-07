Kinga Rusin zdradziła, z kim spędza święta! Gwiazda niedawno wróciła do Polski z wyjazdu na narty, w sobotę poprowadziła świąteczne wydanie "Dzień Dobry TVN". Partnerował jej oczywiście Piotr Kraśko, z którym niedawno gwiazda wzięła udział w świątecznym wydaniu show "Milionerzy". Para doszła do pytania za milion!

Nie jest tajemnicą, że Kinga Rusin i Piotr Kraśko znają się od dzieciństwa, a teraz są najlepszymi przyjaciółmi, którzy nie tylko spotykają się na planie programów telewizyjnych, ale też przy świątecznym stole. To z Piotrem Kraśko i jego żoną Karoliną, Kinga Rusin spędza święta wielkanocne. Gwiazda zdradziła, że dziennikarz jest odpowiedzialny za przygotowanie dań na świąteczny stół. Co przygotowuje? I co na temat umiejętności kulinarnych Piotra sądzi Kinga? Posłuchajcie!

