Czy to już koniec konfliktu między Kingą Rusin, a Małgorzatą Rozenek? Panie od kilku dni prowadziły wojnę w sieci, ale teraz zdaje się, że obie postanowiły odpuścić i zakończyć konflikt. Przypominamy, że wszystko zaczęło się od wypowiedzi Małgorzaty Rozenek, która w jednym z wywiadów zarzuciła Kindze, że wykorzystuje walkę o prawa zwierząt do promocji swoich kosmetyków. Kinga odpowiedziała jej na to ostrym oświadczeniem!

Nie pozwolę, żeby wypindrzona, sztuczna lala, wdzięcząc się do kamery przekreślała jednym koślawym zdaniem ideały, o które walczę od lat! Rozenek zarzuca mi wykorzystywanie w biznesie walki o prawa zwierząt. Co za żałosna próba obrony jej własnej hipokryzji! No i, pomijając bezczelność, gdzie tu logika!? - napisała Kinga Rusin.

Ten wpis, podobnie jak inne dotyczące samej Rozenek, jak i walki Rusin o prawa zwierząt, zniknęły z sieci. Kinga napisała: "Pora iść dalej. Do zobaczenia jutro w DDTVN".

Kinga Rusin usunęła wpisy na temat Małgorzaty Rozenek. Dlaczego?

Fani gwiazdy są zaskoczeni tym, że Rusin, która przez kilka dni szczerze wyrażała swoje opinie na temat Rozenek, nagle odpuściła. Czyżby Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji TVN, poprosił obie gwiazdy, żeby zakończyły konflikt?

Czyżby TVN wezwał na dywanik? Szczerze to liczyłam na więcej. Smutne, ale oczywiście wspieram i popieram, pytała jedna z fanek.

Nie, ale chciałam zakończyć wymianę oświadczeń z tymi ludźmi - odpisała Kinga Rusin.

Fani jednak nie odpuszczali:

Pani musiała usunąć poprzednie wpis czy chciała to zrobić? Chciałam zakończyć wymianę oświadczeń z tymi ludźmi. Wszystko już powiedziałam - dodała Rusin.

Okazało się też, że Radek Majdan, który w swoim oświadczeniu bronił Rozenek i atakował Kingę, również usunął swój wpis. Czy takie zawieszenie broni ma coś wspólnego z faktem, że dziś wieczorem odbędzie się bal TVN i zapewne obie gwiazdy się na nim pojawią?

To koniec konfliktu między Rusin a Rozenek?

Kinga Rusin usunęła swoje wpisy o Rozenek