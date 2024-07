Kinga Duda pojawiła się na Światowych Dniach Młodzieży! Córka pary prezydenckiej również była obecna w Krakowie podczas przyjazdu papieża Franciszka. To niezwykle ważne wydarzenie dla Polaków, ale tez ludzi z całego świata, którzy licznie przyjechali do Polski. W środę papież Franciszek zabrał głos i przemówił do wiernych ze słynnego okna w kamienicy na Franciszkańskiej 3. To tam zawsze Jan Paweł II dodawał otuchy wiernym i zapoczątkował tradycję tego typu wystąpień.

W czwartek z kolei papież Franciszek odprawił mszę, w czasie której doszło do nieszczęśliwego wypadku. Duchowny potknął się o schodek w wyniku czego przewrócił się przy tłumie zgromadzonych wiernych i głowie państwa. Na szczęście papieżowi Franciszkowi nic się nie stało.

We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyła Kinga Duda, której fotoreporterzy zrobili kilka zdjęć. Niestety na żadnym z nich nie jest w towarzystwie rodziców. Zobaczcie zdjęcia!

Kinga Duda na Światowych Dniach Młodzieży

Kinga Duda witała papieża