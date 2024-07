1 z 14

Wizyta Kim Kardashian na rozdaniu nagród magazynu GQ wzbudziła wiele emocji i to z różnych powodów. Po pierwsze, świat mody nie może się zdecydować, czy jej kontrowersyjna kreacja to modowy hit, czy wręcz przeciwnie - wpadka jakich mało. Po drugie, tego samego wieczoru celebrytka została uhonorowana tytułem "Kobiety Roku", co spotkało się z bardzo mieszanymi opiniami. Przypomnijmy: O tej kreacji mówią dziś wszyscy. Kardashianka zaliczyła niezłą wpadkę

Tradycyjnie już zwyciężczyni w tej kategorii trafia na okładkę brytyjskiego GQ i bierze udział w bardzo seksownej sesji zdjęciowej. I właśnie ten punkt może tłumaczyć, dlaczego wygrała akurat Kim. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia i Kardashianka pozuje na nich całkiem nago, eksponując monstrualnej wielkości pupę. Celebrytka ma na sobie tylko szpilki, którymi zresztą zasłania na niektórych fotkach strategiczne miejsca. Widzimy ją też w wersji blond, przez co prezentuje się na nich jeszcze bardziej sexy niż zwykle.

