Programy typu talent-show powstają, żeby ułatwić młodym ludziom start w show-biznesie, często to właśnie tam pojawiają się wokaliści, którzy nazywani są "odkryciami" ostatnich lat. Niezmiennie przy okazji emisji danego programu, wzrasta także zainteresowanie osobami, które zasiadają w jury - dotyczy to zarówno polskich edycji, jak również tych emitowanych poza granicami naszego kraju. Przypomnijmy: Juror X-Factor obraził Polaków uprawiając seks w Kościele? Jest decyzja sądu

Reklama

Brytyjska edycja X-Factor pomogła zaistnieć Tulisie Contostavlos, występującej pod pseudonimem Tulisa. Wokalistka pojawiła się w ósmej edycji programu, mając pod opiekę "zespoły". To właśnie pod jej przewodnictwem po raz pierwszy wygrała grupa - w tym przypadku Little Mix. 28 lipca 2014 roku został wyemitowany film o jej życiu "Tulisa: Cena sławy". Przed jego premierą do sieci trafił krótki fragment z którego dowiadujemy się, że w 2013 roku gwiazda chciała popełnić samobójstwo. Była wokalistka grupy N-Dubz zażyła sporą ilość proszków przeciwbólowych i popiła je wódką, kiedy postawiono jej zarzuty pośredniczenia w handlu narkotykami.



Czułam, że moje życie jest skończone. Jakby ktoś mi je po prostu zabrał. Jakby w ciągu sekundy zostało mi ono wyrwane z rąk. Największą moją obawą zawsze była utrata środków utrzymania. Coś, na co pracowałam od 11. roku życia. Nic poza śpiewaniem nie potrafię robić. To wszystko co mam. Całe moje życie. Pewnego dnia obudziłam się i poczułam dojmujący brak kontroli - nie mogłam pracować, a z powodów prawnych nie mogłam również się wypowiadać, żeby oczyścić swoje imię. - powiedziała.

26-letnia wokalistka w lipcu została uniewinniona i oczyszczona z zarzutu udziału w sprzedaży wartej 800 funtów kokainy.

Zobacz: Szok! Płyta zwycięzcy X-Factor wyprzedana. Zabrakło jej w sklepach

Zobacz także

Reklama

Dramat znanej aktorki. Chciała popełnić samobójstwo: